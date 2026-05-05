  1. В Україні

ДП «Ліси України» зупиняє суцільні рубки головного користування в лісах Карпат, але є винятки

18:58, 5 травня 2026
Паралельно перебудовуються виробничі процеси та впроваджує сучасні технології лісівництва.
Фото: Shutterstock
Державне підприємство «Ліси України» зупиняє суцільні рубки головного користування в гірських лісах. До повної заборони залишається рік, але вже зараз їх обсяги суттєво скорочуються – не більше 30% від затверджених лімітів. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що це найнижчий показник за останні роки.

Паралельно підприємство перебудовує виробничі процеси та впроваджує сучасні технології лісівництва, орієнтовані на збереження лісового покриву та біорізноманіття.

«Винятки можливі лише у випадках масового всихання насаджень або ліквідації наслідків стихійних лих (пожежі, вітровали тощо) після обов’язкової оцінки впливу на довкілля.

У Карпатському регіоні триває підготовка фахівців і впровадження практик, запозичених у європейських країн, зокрема Німеччини. Закуповується сучасне обладнання, що дозволяє мінімізувати вплив на ліс під час робіт», - заявили у Мінекономіки.

Також закладаються мартелоскопи-ділянки – навчальні майданчики для відпрацювання вибіркових рубок і формування стійких, різновікових та багатоярусних лісів, більш адаптованих до змін клімату.

У лісових господарствах регіону оновлюються матеріали лісовпорядкування, які вже не передбачатимуть планових суцільних рубок.

Перехід до наближеного до природи лісівництва – це системна зміна підходів до управління лісами, що забезпечує баланс між економічною діяльністю та збереженням природних екосистем.

