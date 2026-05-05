ГП «Леса Украины» останавливает сплошные рубки главного пользования в лесах Карпат, но есть исключения

Государственное предприятие «Леса Украины» останавливает сплошные рубки главного пользования в горных лесах. До полного запрета остается год, но уже сейчас их объемы существенно сокращаются — не более 30% от утвержденных лимитов. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что это самый низкий показатель за последние годы.

Параллельно предприятие перестраивает производственные процессы и внедряет современные технологии лесоводства, ориентированные на сохранение лесного покрова и биоразнообразия.

«Исключения возможны только в случаях массового усыхания насаждений или ликвидации последствий стихийных бедствий (пожары, ветровалы и т. п.) после обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

В Карпатском регионе продолжается подготовка специалистов и внедрение практик, заимствованных у европейских стран, в частности Германии. Закупается современное оборудование, которое позволяет минимизировать воздействие на лес во время работ», — заявили в Минэкономики.

Также закладываются мартелоскопы-участки — учебные площадки для отработки выборочных рубок и формирования устойчивых, разновозрастных и многоярусных лесов, более адаптированных к изменениям климата.

В лесных хозяйствах региона обновляются материалы лесоустройства, которые уже не будут предусматривать плановые сплошные рубки.

Переход к приближенному к природе лесоводству — это системное изменение подходов к управлению лесами, которое обеспечивает баланс между экономической деятельностью и сохранением природных экосистем.

