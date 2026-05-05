Юлія Свириденко про ремонт доріг: подальші темпи робіт залежать від фінансування

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що провела нараду з посадовцями щодо ремонту автомобільних доріг.

За її словами, роботи тривають по всій країні: щодня працюють 203 бригади — близько 2000 дорожників.

Посадовиця нагадала, що 1 травня завершили основні роботи на міжнародних трасах. Уже виконано 8,5 млн кв м ремонту, до 1 червня плануємо щонайменше 10 млн, із потенціалом збільшення до 12 млн кв м — це близько 45% річного плану.

«Подальші темпи робіт залежать від фінансування. Уряд уже виділив кошти, додатково Мінрозвитку разом з Агентством відновлення працює над залученням ресурсів у межах Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій, щоб нарощувати темпи. Окремий пріоритет — прифронтові регіони, де ремонт уже триває і масштабується», - сказала вона.

Також вона додала, що узгоджується підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг разом із громадами та ОВА. Мінрозвитку підготує необхідні зміни на Уряд після обговорення.

