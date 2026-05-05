Юлия Свириденко о ремонте дорог: дальнейшие темпы работ зависят от финансирования

14:36, 5 мая 2026
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела совещание с должностными лицами по ремонту автомобильных дорог.

По ее словам, работы продолжаются по всей стране: ежедневно работают 203 бригады — около 2000 дорожников.

Чиновница напомнила, что 1 мая завершили основные работы на международных трассах. Уже выполнено 8,5 млн кв. м ремонта, до 1 июня планируется не менее 10 млн, с потенциалом увеличения до 12 млн кв. м — это около 45% годового плана.

«Дальнейшие темпы работ зависят от финансирования. Правительство уже выделило средства, дополнительно Минразвития вместе с Агентством восстановления работает над привлечением ресурсов в рамках Единого проектного портфеля публичных инвестиций, чтобы наращивать темпы. Отдельный приоритет — прифронтовые регионы, где ремонт уже продолжается и масштабируется», — сказала она.

Также она добавила, что согласовывается подход к софинансированию ремонта местных дорог совместно с громадами и ОВА. Минразвития подготовит необходимые изменения в Правительство после обсуждения.

