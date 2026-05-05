  1. В Україні

КСУ продовжив розгляд справи щодо конституційності порядку відшкодування витрат на підготовку поліцейських

16:51, 5 травня 2026
Велика палата КСУ продовжила розгляд справ за поданням Верховного Суду щодо конституційності порядку відшкодування витрат на підготовку поліцейських і окремих положень бюджетного законодавства, а також подовжила строки вирішення питань про відкриття проваджень за низкою конституційних скарг.
Конституційний Суд повідомляє, що  Велика палата 5 травня на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності окремого положення абзацу другого пункту 3 Порядку відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 12 квітня 2017 року № 261.

Розгляд цієї справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата на одному з наступних засідань продовжить розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності окремих приписів статті 46 Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“, постанови Кабінету Міністрів України „Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану“ від 3 січня 2025 року № 1.

Велика палата подовжила до 4 червня 2026 року строк постановлення колегіями суддів ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами Васькевіч Н.В., Денисенка Б.М., Панченка В.В., Пільчак Ю.Р., Юрчука Ю.М., ТОВ „УКР ГАЗ РЕСУРС“, ТОВ „Промгаз Сіті“.

