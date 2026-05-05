КСУ продолжил рассмотрение дела о конституционности порядка возмещения расходов на подготовку полицейских

16:51, 5 мая 2026
Большая палата КСУ продлила рассмотрение дел по представлению Верховного Суда о конституционности порядка возмещения расходов на подготовку полицейских и отдельных положений бюджетного законодательства, а также продлила сроки решения вопросов об открытии производств по ряду конституционных жалоб.
Конституционный Суд сообщает, что Большая палата 5 мая на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности отдельного положения абзаца второго пункта 3 Порядка возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, утвержденного Постановлением Кабинета Министров от 12 апреля 2017 года № 261.

Рассмотрение этого дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата на одном из следующих заседаний продолжит рассмотрение вопроса об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности отдельных положений статьи 46 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», постановления Кабинета Министров Украины «Об определении порядка выплаты пенсий отдельным категориям лиц в 2025 году в период военного положения» от 3 января 2025 года № 1.

Большая палата продлила до 4 июня 2026 года срок вынесения коллегиями судей постановлений об открытии либо об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам Васькевич Н.В., Денисенко Б.М., Панченко В.В., Пильчак Ю.Р., Юрчука Ю.М., ООО «УКР ГАЗ РЕСУРС», ООО «Промгаз Сити».

суд КСУ Верховный Суд

