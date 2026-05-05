  1. В Україні

Втратили закордонний паспорт за кордоном – що робити і як повернутися в Україну

19:27, 5 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У разі втрати або крадіжки документа українцям радять звернутися до поліції та консульства для оформлення посвідчення на повернення в Україну.
Втратили закордонний паспорт за кордоном – що робити і як повернутися в Україну
Фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Департаменті консульської служби МЗС України пояснили, як діяти у разі втрати або викрадення закордонного паспорта під час перебування за кордоном.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що такі ситуації не є поодинокими, і головне — діяти послідовно.

Перш за все необхідно звернутися до найближчого відділу місцевої поліції та отримати довідку, протокол або інший офіційний документ про звернення щодо втрати паспорта. Очікувати завершення пошуку документа не потрібно.

Після цього з отриманою довідкою слід звернутися до найближчого консульства або консульського відділу посольства України. Рекомендується мати при собі всі наявні документи, які підтверджують особу та громадянство, зокрема внутрішній паспорт. Якщо таких документів немає, консульство направить запит до України для підтвердження даних.

Після встановлення особи та підтвердження громадянства консул оформлює посвідчення особи на повернення в Україну, відоме як «білий паспорт».

Цей документ є тимчасовим, його строк дії не перевищує 30 днів. Він дає право лише на повернення в Україну і не дозволяє подорожувати до інших країн.

У МЗС також закликають громадян бути уважними та зберігати паспорт окремо від грошей і цінностей, однак зазначають, що у разі втрати документа консульські установи надають необхідну допомогу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт Україна документи закордонний паспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Шість місяців достатньо: Верховний Суд визначив правила обчислення строків для оголошення військового померлим

Шестимісячний строк для оголошення особи померлою у зв’язку з війною обчислюється від завершення активних бойових дій навіть у разі подальшої окупації території.

Суд визнав щомісячні бойові виплати ЗСУ постійними — їх врахують при допомозі на оздоровлення

Якщо додаткова винагорода виплачувалася щомісячно, вона втрачає статус разової та має враховуватися при розрахунку допомоги на оздоровлення, попри заперечення військових частин.

ВС переглянув рішення суду Польщі: незаслуховування дитини не є автоматичною підставою для відмови

ВС наголосив, що відмова у визнанні іноземного рішення через незаслуховування дитини потребує оцінки дій суду та поведінки сторін.

ЕКЗ за рецептом: як нові норми Цивільного кодексу можуть заблокувати доступ до репродуктивних технологій

Окрім гарантій для захисників та права дітей знати про своє генетичне коріння, проєкт містить суперечливі норми, що перетворюють репродуктивний вибір на дозвільну систему.

Коли позов стає тиском — суди про межу між захистом і зловживанням прав

Позови можуть використовуватися не лише для захисту прав, а й як інструмент тиску — на практиці це оцінюється як зловживання правом.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]