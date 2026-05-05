Втратили закордонний паспорт за кордоном – що робити і як повернутися в Україну

У разі втрати або крадіжки документа українцям радять звернутися до поліції та консульства для оформлення посвідчення на повернення в Україну.

У Департаменті консульської служби МЗС України пояснили, як діяти у разі втрати або викрадення закордонного паспорта під час перебування за кордоном.

Зазначається, що такі ситуації не є поодинокими, і головне — діяти послідовно.

Перш за все необхідно звернутися до найближчого відділу місцевої поліції та отримати довідку, протокол або інший офіційний документ про звернення щодо втрати паспорта. Очікувати завершення пошуку документа не потрібно.

Після цього з отриманою довідкою слід звернутися до найближчого консульства або консульського відділу посольства України. Рекомендується мати при собі всі наявні документи, які підтверджують особу та громадянство, зокрема внутрішній паспорт. Якщо таких документів немає, консульство направить запит до України для підтвердження даних.

Після встановлення особи та підтвердження громадянства консул оформлює посвідчення особи на повернення в Україну, відоме як «білий паспорт».

Цей документ є тимчасовим, його строк дії не перевищує 30 днів. Він дає право лише на повернення в Україну і не дозволяє подорожувати до інших країн.

У МЗС також закликають громадян бути уважними та зберігати паспорт окремо від грошей і цінностей, однак зазначають, що у разі втрати документа консульські установи надають необхідну допомогу.

