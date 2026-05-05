Потеряли загранпаспорт за границей — что делать и как вернуться в Украину

В случае потери или кражи документа украинцам рекомендуют обратиться в полицию и консульство для оформления удостоверения на возвращение в Украину.

Фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Департаменте консульской службы МИД Украины объяснили, как действовать в случае потери или кражи загранпаспорта во время пребывания за границей.

Отмечается, что такие ситуации не являются единичными, и главное — действовать последовательно.

Прежде всего необходимо обратиться в ближайший отдел местной полиции и получить справку, протокол или другой официальный документ об обращении по поводу потери паспорта. Ожидать завершения поиска документа не нужно.

После этого с полученной справкой следует обратиться в ближайшее консульство или консульский отдел посольства Украины. Рекомендуется иметь при себе все имеющиеся документы, подтверждающие личность и гражданство, в частности внутренний паспорт. Если таких документов нет, консульство направит запрос в Украину для подтверждения данных.

После установления личности и подтверждения гражданства консул оформляет удостоверение личности для возвращения в Украину, известное как «белый паспорт».

Этот документ является временным, его срок действия не превышает 30 дней. Он дает право только на возвращение в Украину и не позволяет путешествовать в другие страны.

В МИД также призывают граждан быть внимательными и хранить паспорт отдельно от денег и ценностей, однако отмечают, что в случае утери документа консульские учреждения оказывают необходимую помощь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.