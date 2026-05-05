  1. В Украине

Потеряли загранпаспорт за границей — что делать и как вернуться в Украину

19:27, 5 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В случае потери или кражи документа украинцам рекомендуют обратиться в полицию и консульство для оформления удостоверения на возвращение в Украину.
Потеряли загранпаспорт за границей — что делать и как вернуться в Украину
Фото: Depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Департаменте консульской службы МИД Украины объяснили, как действовать в случае потери или кражи загранпаспорта во время пребывания за границей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что такие ситуации не являются единичными, и главное — действовать последовательно.

Прежде всего необходимо обратиться в ближайший отдел местной полиции и получить справку, протокол или другой официальный документ об обращении по поводу потери паспорта. Ожидать завершения поиска документа не нужно.

После этого с полученной справкой следует обратиться в ближайшее консульство или консульский отдел посольства Украины. Рекомендуется иметь при себе все имеющиеся документы, подтверждающие личность и гражданство, в частности внутренний паспорт. Если таких документов нет, консульство направит запрос в Украину для подтверждения данных.

После установления личности и подтверждения гражданства консул оформляет удостоверение личности для возвращения в Украину, известное как «белый паспорт».

Этот документ является временным, его срок действия не превышает 30 дней. Он дает право только на возвращение в Украину и не позволяет путешествовать в другие страны.

В МИД также призывают граждан быть внимательными и хранить паспорт отдельно от денег и ценностей, однако отмечают, что в случае утери документа консульские учреждения оказывают необходимую помощь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт Украина документы загранпаспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суд признал ежемесячные боевые выплаты ВСУ постоянными — их учтут с помощью оздоровления

Если дополнительное вознаграждение выплачивалось ежемесячно, оно теряет статус разового и должно учитываться при расчете помощи на оздоровление, вопреки возражениям воинских частей

ВС пересмотрел решение суда Польши: незаслушивание ребенка не является автоматическим основанием для отказа

ВС подчеркнул, что отказ в признании иностранного решения из-за незаслушивания ребенка требует оценки действий суда и поведения сторон.

ЭКО по рецепту: как новые нормы Гражданского кодекса могут заблокировать доступ к репродуктивным технологиям

Помимо гарантий для защитников и права детей знать о своих генетических корнях, проект содержит противоречивые нормы, превращающие репродуктивный выбор в разрешительную систему.

Когда иск становится давлением — суды о границе между защитой и злоупотреблением правом

Иски могут использоваться не только для защиты прав, но и как инструмент давления — на практике это оценивается как злоупотребление правом.

Комитет срочно обсудит ответственность членов ВВК и должностных лиц ТЦК за нарушение правил мобилизации

На какие ошибки, снижающие эффективность законопроекта, обращают внимание эксперты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]