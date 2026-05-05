В Україні планують створити єдиний центр для залучення іноземців до війська

Йдеться про підрозділ, який координуватиме всі етапи — від рекрутингу до супроводу під час служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив про необхідність створення єдиного координаційного центру, який охоплюватиме всі етапи залучення іноземців до військової служби.

За його словами, йдеться про структурний підрозділ, який має забезпечувати повний цикл роботи — від пошуку, відбору та транспортування іноземців до їхньої підготовки, забезпечення та супроводу.

«Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян», – зазначив Буданов.

Буданов озвучив цю позицію під час наради з представниками Сил оборони та народними депутатами, присвяченої питанню залучення іноземців і осіб без громадянства до військової служби за контрактом.

Він зазначив, що наразі рекрутинг, визначення придатності та підготовка іноземних контрактників здійснюються різними структурами. Це, за його словами, ускладнює контроль, координацію потреб і забезпечення військових.

За підсумками наради учасники домовилися протягом травня опрацювати створення відповідного підрозділу в Міністерстві оборони, підготувати програму розвитку системи рекрутингу іноземців і осіб без громадянства, а також розробити пропозиції для законодавчого врегулювання проблемних питань.

Очікується, що новий підрозділ супроводжуватиме іноземних військовослужбовців протягом усього періоду служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.