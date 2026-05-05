В Украине планируют создать единый центр по привлечению иностранцев в армию

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил о необходимости создания единого координационного центра, который будет охватывать все этапы привлечения иностранцев к военной службе.

По его словам, речь идет о структурном подразделении, которое должно обеспечивать полный цикл работы — от поиска, отбора и транспортировки иностранцев до их подготовки, обеспечения и сопровождения.

«Украина нуждается в создании единого координационного центра по привлечению иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое должно охватить все этапы: от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других потребностей иностранных граждан», — отметил Буданов.

Буданов озвучил эту позицию во время совещания с представителями Сил обороны и народными депутатами, посвященного вопросу привлечения иностранцев и лиц без гражданства к военной службе по контракту.

Он отметил, что в настоящее время рекрутинг, определение годности и подготовка иностранных контрактников осуществляются разными структурами. Это, по его словам, затрудняет контроль, координацию потребностей и обеспечение военных.

По итогам совещания участники договорились в течение мая проработать вопрос о создании соответствующего подразделения в Министерстве обороны, подготовить программу развития системы набора иностранцев и лиц без гражданства, а также разработать предложения по законодательному урегулированию проблемных вопросов.

Ожидается, что новое подразделение будет сопровождать иностранных военнослужащих на протяжении всего срока службы.

