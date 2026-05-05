Нагадування для любителів бузку: за ламання кущів передбачені штрафи до 1360 гривень

Пошкодження декоративних насаджень у громадських місцях вважається адміністративним правопорушенням і карається законом.

В Україні розпочався сезон цвітіння бузку. Водночас варто знати, що ламання гілок кущів у парках, скверах та на прибудинкових територіях є порушенням правил благоустрою і тягне за собою адміністративну відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За самовільне ламання гілок бузку в громадських місцях передбачено штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Це відповідає 20-80 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян, встановленим на 2026 рік.

Порушення кваліфікується як пошкодження зелених насаджень і порушення правил благоустрою.

Бузок у парках, скверах, на бульварах і прибудинкових територіях є частиною об’єктів благоустрою і перебуває під правовим захистом.

Правила благоустрою, затверджені ще у 2006 році, забороняють пошкодження будь-яких дерев і кущів незалежно від їхнього виду. Водночас поширеною є помилка, що закон охороняє лише дерева, однак кущі захищені на рівні з ними.

Фахівці зазначають, що ламання гілок пошкоджує рослини, знижує їхню стійкість до хвороб і погіршує зовнішній вигляд міського середовища.

Протоколи про адміністративне правопорушення можуть складати поліція або муніципальна варта. Сплачені штрафи надходять до місцевих бюджетів.

Додамо, за зривання первоцвітів, більшість із яких занесені до Червоної книги України, передбачені значно вищі штрафи — до 3655 гривень.

