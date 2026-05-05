Напоминание для любителей сирени: за ломку кустов предусмотрены штрафы до 1360 гривен

Повреждение декоративных насаждений в общественных местах считается административным правонарушением и наказывается по закону.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине начался сезон цветения сирени. При этом стоит знать, что ломка веток кустов в парках, скверах и на придомовых территориях является нарушением правил благоустройства и влечет за собой административную ответственность по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За самовольное ломание веток сирени в общественных местах предусмотрен штраф в размере от 340 до 1360 гривен. Это соответствует 20-80 необлагаемым минимумам доходов граждан, установленным на 2026 год.

Нарушение квалифицируется как повреждение зеленых насаждений и нарушение правил благоустройства.

Сирень в парках, скверах, на бульварах и придомовых территориях является частью объектов благоустройства и находится под правовой защитой.

Правила благоустройства, утвержденные еще в 2006 году, запрещают повреждение любых деревьев и кустов независимо от их вида. В то же время распространено заблуждение, что закон охраняет только деревья, однако кусты защищены наравне с ними.

Специалисты отмечают, что ломка веток повреждает растения, снижает их устойчивость к болезням и ухудшает внешний вид городской среды.

Протоколы об административном правонарушении могут составлять полиция или муниципальная стража. Уплаченные штрафы поступают в местные бюджеты.

Добавим, что за срыв первоцветов, большинство из которых занесены в Красную книгу Украины, предусмотрены значительно более высокие штрафы — до 3655 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.