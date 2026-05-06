Держслужбовці можуть піти у «мінус» через підробітки: за порушення сумісництва — штраф і конфіскація доходів

Держслужбовців попередили про штрафи, конфіскацію доходів та навіть звільнення за порушення правил сумісництва.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Публічні службовці мають певні обмеження щодо сумісництва та зайняття іншими видами оплачуваної діяльності. Як зазначили у Національному агентстві з питань запобігання корупції, порушення цих вимог вважається правопорушенням, пов’язаним із корупцією, і може призвести не лише до штрафів, а й до конфіскації доходів та звільнення.

Згідно із законодавством, особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, заборонено займатися підприємницькою діяльністю, входити до складу виконавчих чи контрольних органів прибуткових організацій, а також здійснювати іншу оплачувану діяльність, окрім викладацької, наукової, творчої, медичної практики, а також інструкторської та суддівської практики у спорті.

У НАЗК підкреслили, що новопризначений посадовець має припинити підприємницьку діяльність або скласти повноваження у керівних органах прибуткових компаній не пізніше ніж через 15 робочих днів після призначення на посаду.

Зокрема, за цей період новопризначений посадовець має подати заяву про припинення підприємницької діяльності та за необхідності, вчинити інші дії, спрямовані на припинення такої діяльності. А, до прикладу, директор ТОВ зобов’язаний, зокрема, скликати загальні збори учасників товариства та включити до порядку денного питання про своє звільнення з посади директора (якщо це питання є компетенцією загальних зборів).

За порушення обмежень передбачено дисциплінарну відповідальність — від догани до звільнення, а також адміністративну відповідальність за ст. 172-4 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф із конфіскацією отриманого доходу або винагороди. У разі повторного порушення можливе також позбавлення права обіймати певні посади строком на один рік.

У НАЗК окремо наголосили, що входження до керівного органу прибуткової організації є правопорушенням – незалежно від отримання чи неотримання посадовцем оплати за перебування у складі такого органу.

Водночас закон передбачає певні винятки.

Обмеження не поширюються, зокрема, на:

депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), Першого заступника, заступника та працівників секретаріатів Голови Верховної Ради, працівників секретаріатів депутатських фракцій та деяких інших публічних службовців;

під час дії воєнного стану — на державних службовців категорій «Б» і «В» та посадовців місцевого самоврядування (4-7 категорій), які перебувають у простої або відпустці без збереження зарплати, за певних умов.

У НАЗК також навели приклади судової практики. Так, колишнього заступника начальника одного з управлінь Львівської ОДА, який одночасно очолював два товариства з обмеженою відповідальністю, суд визнав винним у порушенні вимог щодо сумісництва. Йому призначили штраф та конфіскували майже 100 тисяч гривень отриманої винагороди.

Ще один випадок стосувався заступника начальника Управління інспекції Адміністрації судноплавства в Одесі, який паралельно працював директором приватного підприємства. Суд також визнав його винним у адміністративному правопорушенні та призначив штраф із конфіскацією доходу.

Нагадаємо, що голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина повідомила, що середня зарплата держслужбовців в Україні становить близько 37 тисяч гривень, тоді як у регіонах — приблизно 22 тисячі гривень без відрахувань.

Також очільниця НАДС заявила, що наразі в Україні не стоїть питання скорочення державних службовців, адже практично всі держоргани відчувають дефіцит кадрів. За її словами, з початку повномасштабного вторгнення кількість держслужбовців вже скоротилася більш ніж на 16 тисяч.

Вона зазначила, що стартовий оклад для молодих спеціалістів без стажу на держслужбі складає лише 9–10 тисяч гривень, що ускладнює залучення та утримання кваліфікованих кадрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.