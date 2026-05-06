Госслужащие могут уйти «в минус» из-за подработок: за нарушение совместительства — штраф и конфискация доходов

Госслужащих предупредили о штрафах, конфискации доходов и даже увольнении за нарушение правил совместительства.

Публичные служащие имеют определенные ограничения относительно совместительства и занятия другими видами оплачиваемой деятельности. Как отметили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, нарушение этих требований считается правонарушением, связанным с коррупцией, и может привести не только к штрафам, но и к конфискации доходов и увольнению.

Согласно законодательству, лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, входить в состав исполнительных или контрольных органов прибыльных организаций, а также осуществлять иную оплачиваемую деятельность, кроме преподавательской, научной, творческой, медицинской практики, а также инструкторской и судейской практики в спорте.

В НАПК подчеркнули, что новоназначенный чиновник должен прекратить предпринимательскую деятельность или сложить полномочия в руководящих органах прибыльных компаний не позднее чем через 15 рабочих дней после назначения на должность.

В частности, за этот период новоназначенный чиновник должен подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности и при необходимости совершить другие действия, направленные на прекращение такой деятельности. А, к примеру, директор ООО обязан, в частности, созвать общее собрание участников общества и включить в повестку дня вопрос о своем увольнении с должности директора (если этот вопрос относится к компетенции общего собрания).

За нарушение ограничений предусмотрена дисциплинарная ответственность — от выговора до увольнения, а также административная ответственность по ст. 172-4 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф с конфискацией полученного дохода или вознаграждения. В случае повторного нарушения возможно также лишение права занимать определенные должности сроком на один год.

В НАПК отдельно подчеркнули, что вхождение в руководящий орган прибыльной организации является правонарушением — независимо от получения или неполучения чиновником оплаты за пребывание в составе такого органа.

В то же время закон предусматривает определенные исключения.

Ограничения не распространяются, в частности, на:

депутатов местных советов (кроме тех, которые осуществляют свои полномочия в соответствующем совете на постоянной основе), Первого заместителя, заместителя и работников секретариатов Председателя Верховной Рады, работников секретариатов депутатских фракций и некоторых других публичных служащих;

во время действия военного положения — на государственных служащих категорий «Б» и «В» и должностных лиц местного самоуправления (4-7 категорий), которые находятся в простое или отпуске без сохранения зарплаты, при определенных условиях.

В НАПК также привели примеры судебной практики. Так, бывшего заместителя начальника одного из управлений Львовской ОГА, который одновременно возглавлял два общества с ограниченной ответственностью, суд признал виновным в нарушении требований относительно совместительства. Ему назначили штраф и конфисковали почти 100 тысяч гривен полученного вознаграждения.

Еще один случай касался заместителя начальника Управления инспекции Администрации судоходства в Одессе, который параллельно работал директором частного предприятия. Суд также признал его виновным в административном правонарушении и назначил штраф с конфискацией дохода.

Напомним, что глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина сообщила, что средняя зарплата госслужащих в Украине составляет около 37 тысяч гривен, тогда как в регионах — примерно 22 тысячи гривен без вычетов.

Также глава НАГС заявила, что сейчас в Украине не стоит вопрос сокращения государственных служащих, поскольку практически все госорганы испытывают дефицит кадров. По ее словам, с начала полномасштабного вторжения количество госслужащих уже сократилось более чем на 16 тысяч.

Она отметила, что стартовый оклад для молодых специалистов без стажа на госслужбе составляет лишь 9–10 тысяч гривен, что усложняет привлечение и удержание квалифицированных кадров.

