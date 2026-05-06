В Україні готують нову модель ветеранської політики з акцентом на житло, роботу, соцзахист та супровід через Дію

В Україні триває робота над формуванням нової моделі ветеранської політики, яка має забезпечити комплексну підтримку військовослужбовців після завершення служби — від медичної та соціальної допомоги до створення умов для економічної самостійності та інтеграції у цивільне життя.

Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Під час IV Міжнародного конгресу Координаційної платформи «ВзаємоДія» учасники обговорили актуальні питання розвитку ветеранської політики, створення ефективних механізмів підтримки військових і ветеранів, а також впровадження міжнародного досвіду у цій сфері.

У профільному парламентському комітеті наголосили, що ветеранська політика має комплексний характер і охоплює питання охорони здоров’я, забезпечення житлом, працевлаштування, розвитку підприємництва та інших джерел гідного забезпечення ветеранів.

Окрему увагу учасники заходу приділили необхідності координації між органами державної влади та місцевого самоврядування під час реалізації ветеранської політики. Було відзначено, що ефективність виконання законодавчих норм значною мірою залежить від їх належної імплементації на регіональному та місцевому рівнях, насамперед у територіальних громадах, які безпосередньо взаємодіють із ветеранами та ветеранками.

У Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів також акцентували на необхідності посилення інституційної спроможності громад шляхом передачі частини функцій соціальної підтримки безпосередньо на місцевий рівень та забезпечення постійної координації з центральними органами виконавчої влади, зокрема Пенсійним фондом України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та Державною службою зайнятості.

Під час обговорення соціальних гарантій ветеранів окремо звернули увагу на проблеми практичної реалізації окремих пільг, зокрема транспортних, які наразі не мають достатнього фінансового забезпечення.

Також учасники конгресу порушили питання забезпечення належного та недискримінаційного обслуговування ветеранів війни. У Комітеті зазначили, що для реалізації принципу першочергового та позачергового обслуговування необхідно розвивати спеціалізовані ветеранські простори та інститут фахівця із супроводу ветеранів, що має забезпечити індивідуальний підхід та підвищення якості надання послуг.

У цьому контексті профільний парламентський комітет продовжує напрацювання нових механізмів реалізації принципу першочерговості в межах підготовки Ветеранського кодексу України. Серед практичних інструментів, які вже впроваджуються, названо розвиток ветеранських просторів та інституту фахівця із супроводу ветеранів.

У Комітеті також повідомили, що наразі в Україні функціонує понад три тисячі фахівців із супроводу ветеранів, а обрати відповідного спеціаліста можна через застосунок «Дія», зокрема з урахуванням оцінки якості обслуговування.

Наголошується, що подальший розвиток ветеранської політики потребує не лише вдосконалення законодавства, а й постійної взаємодії держави з громадами та експертним середовищем для формування ефективних механізмів реалізації вже ухвалених рішень.

