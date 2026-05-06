В Украине готовят новую модель ветеранской политики с акцентом на жилье, работу, соцзащиту и сопровождение через Дию

В Украине идет разработка новой ветеранской политики, которая должна обеспечить комплексную поддержку ветеранов войны — от социальной защиты и медицинской помощи до жилищного обеспечения и трудоустройства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине продолжается работа над формированием новой модели ветеранской политики, которая должна обеспечить комплексную поддержку военнослужащих после завершения службы — от медицинской и социальной помощи до создания условий для экономической самостоятельности и интеграции в гражданскую жизнь.

Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Во время IV Международного конгресса Координационной платформы «ВзаємоДія» участники обсудили актуальные вопросы развития ветеранской политики, создания эффективных механизмов поддержки военнослужащих и ветеранов, а также внедрения международного опыта в этой сфере.

В профильном парламентском комитете подчеркнули, что ветеранская политика носит комплексный характер и охватывает вопросы здравоохранения, обеспечения жильем, трудоустройства, развития предпринимательства и других источников достойного обеспечения ветеранов.

Отдельное внимание участники мероприятия уделили необходимости координации между органами государственной власти и местного самоуправления при реализации ветеранской политики. Было отмечено, что эффективность выполнения законодательных норм во многом зависит от их надлежащей имплементации на региональном и местном уровнях, прежде всего в территориальных общинах, которые непосредственно взаимодействуют с ветеранами и ветеранками.

В Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов также акцентировали внимание на необходимости усиления институциональной способности общин путем передачи части функций социальной поддержки непосредственно на местный уровень и обеспечения постоянной координации с центральными органами исполнительной власти, в частности с Пенсионным фондом Украины, Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью и Государственной службой занятости.

Во время обсуждения социальных гарантий ветеранов отдельно обратили внимание на проблемы практической реализации отдельных льгот, в частности транспортных, которые в настоящее время не имеют достаточного финансового обеспечения.

Также участники конгресса подняли вопрос обеспечения надлежащего и недискриминационного обслуживания ветеранов войны. В Комитете отметили, что для реализации принципа первоочередного и внеочередного обслуживания необходимо развивать специализированные ветеранские пространства и институт специалиста по сопровождению ветеранов, который должен обеспечить индивидуальный подход и повышение качества предоставления услуг.

В этом контексте профильный парламентский комитет продолжает разработку новых механизмов реализации принципа первоочередности в рамках подготовки Ветеранского кодекса Украины. Среди практических инструментов, которые уже внедряются, названы развитие ветеранских пространств и института специалиста по сопровождению ветеранов.

В Комитете также сообщили, что в настоящее время в Украине функционирует более трех тысяч специалистов по сопровождению ветеранов, а выбрать соответствующего специалиста можно через приложение «Дія», в том числе с учетом оценки качества обслуживания.

Подчеркивается, что дальнейшее развитие ветеранской политики требует не только совершенствования законодательства, но и постоянного взаимодействия государства с общинами и экспертной средой для формирования эффективных механизмов реализации уже принятых решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.