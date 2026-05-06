В Україні створять мережу військових меморіальних кладовищ у кожній області — підписано закон

16:31, 6 травня 2026
Закон забезпечує єдині стандарти поховань і розширює мережу військових меморіальних кладовищ.
Президент Володимир Зеленський підписав закон 4869-IX , що запроваджує єдині державні стандарти для створення та утримання місць поховання полеглих захисників.

Документ унормовує розбудову мережі регіональних філій Національного військового меморіального кладовища, забезпечуючи гідне вшанування пам’яті воїнів.

Закон встановлює безоплатне поховання для кавалерів ордена «За мужність» трьох ступенів та визначає чіткі вимоги до охорони й утримання секторів військових поховань у територіальних громадах.

Документ визначає нові правила створення та функціонування місць почесного поховання загиблих захисників. Йдеться про формування мережі військових меморіальних кладовищ у кожній області, які працюватимуть як філії державної установи «Національне військове меморіальне кладовище».

Ключовою зміною стала відмова від обмеження щодо поховання на таких кладовищах осіб із непогашеною або незнятою судимістю за умисні злочини. Це рішення ухвалили з огляду на принцип рівності у вшануванні всіх, хто захищав державу.

Документ також унормовує порядок почесних поховань на військових меморіальних кладовищах, військових кладовищах і спеціальних секторах, а також передбачає можливість перепоховання видатних борців за незалежність України ХХ століття.

Окремо закон усуває неузгодженість у законодавстві щодо соціальних гарантій: повні кавалери ордена «За мужність» офіційно отримують право на безоплатне поховання з військовими почестями.

Крім того, встановлюються єдині підходи до створення й утримання місць поховання на рівні громад, а також врегульовуються земельні питання, пов’язані з розміщенням військових меморіальних кладовищ.

Стрічка новин

