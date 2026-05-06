В Украине создадут сеть военных мемориальных кладбищ в каждой области — подписан закон

Закон обеспечивает единые стандарты захоронений и расширяет сеть военных мемориальных кладбищ.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4869-IX, который вводит единые государственные стандарты для создания и содержания мест захоронения погибших защитников.

Документ регулирует развитие сети региональных филиалов Национального военного мемориального кладбища, обеспечивая достойное увековечение памяти воинов.

Закон устанавливает бесплатное захоронение для кавалеров ордена «За мужество» трех степеней и определяет четкие требования к охране и содержанию секторов военных захоронений в территориальных общинах.

Документ также определяет новые правила создания и функционирования мест почетного захоронения погибших защитников. Речь идет о формировании сети военных мемориальных кладбищ в каждой области, которые будут работать как филиалы государственного учреждения «Национальное военное мемориальное кладбище».

Ключевым изменением стал отказ от ограничения относительно захоронения на таких кладбищах лиц с непогашенной или неснятой судимостью за умышленные преступления. Это решение приняли с учетом принципа равенства в почтении всех, кто защищал государство.

Документ также нормирует порядок почетных захоронений на военных мемориальных кладбищах, военных кладбищах и специальных секторах, а также предусматривает возможность перезахоронения выдающихся борцов за независимость Украины ХХ века.

Отдельно закон устраняет несогласованность в законодательстве относительно социальных гарантий: полные кавалеры ордена «За мужество» официально получают право на бесплатное захоронение с военными почестями.

Кроме того, устанавливаются единые подходы к созданию и содержанию мест захоронения на уровне общин, а также урегулируются земельные вопросы, связанные с размещением военных мемориальных кладбищ.

