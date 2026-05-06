КСУ розпочав розгляд справи щодо альтернативної служби замість військової під час мобілізації

Конституційний Суд може об’єднати кілька конституційних скарг.

Другий сенат КСУ 6 травня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Криушенка Віталія Михайловича.

Суддя-доповідач у справі Галина Юровська зазначила, що заявник звернувся до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на конституційність статтю 1, окремий припис статті 2, частину першу, абзаци перший, другий частини другої статті 4 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 року № 1975–ХІІ.

Ці приписи регулюють окремі питання проходження альтернативної (невійськової) служби, яка може запроваджуватися замість строкової військової служби для громадян, чиї релігійні переконання суперечать виконанню військового обов’язку, і ці громадяни належать до діючих релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

На думку заявника, оспорювані приписи Закону, застосовані в його остаточному судовому рішенні, порушують право на заміну виконання військового обов’язку під час мобілізації у період воєнного стану на альтернативну (невійськову) службу, а також принцип верховенства права, складовою якого є юридична визначеність, а отже, суперечать низці норм Конституції України.

Суддя-доповідач поінформувала, що Суд розгляне питання щодо об’єднання цієї справи в одне конституційне провадження зі справами за конституційними скаргами Алексеєнка В.В., Іванущенка С.В., Зелінського Д. Б., що знаходяться на розгляді Суду, і в яких предметом конституційного контролю є аналогічні питання.

Після дослідження матеріалів справи Другий сенат перейшов до закритої частини пленарного засідання.

