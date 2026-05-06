  1. В Україні
  2. / Суд інфо

КСУ розпочав розгляд справи щодо альтернативної служби замість військової під час мобілізації

16:59, 6 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Конституційний Суд може об’єднати кілька конституційних скарг.
КСУ розпочав розгляд справи щодо альтернативної служби замість військової під час мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Другий сенат КСУ 6 травня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Криушенка Віталія Михайловича.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суддя-доповідач у справі Галина Юровська зазначила, що заявник звернувся до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на конституційність статтю 1, окремий припис статті 2, частину першу, абзаци перший, другий частини другої статті 4 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 року № 1975–ХІІ.

Ці приписи регулюють окремі питання проходження альтернативної (невійськової) служби, яка може запроваджуватися замість строкової військової служби для громадян, чиї релігійні переконання суперечать виконанню військового обов’язку, і ці громадяни належать до діючих релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

На думку заявника, оспорювані приписи Закону, застосовані в його остаточному судовому рішенні, порушують право на заміну виконання військового обов’язку під час мобілізації у період воєнного стану на альтернативну (невійськову) службу, а також принцип верховенства права, складовою якого є юридична визначеність, а отже, суперечать низці норм Конституції України.

Суддя-доповідач поінформувала, що Суд розгляне питання щодо об’єднання цієї справи в одне конституційне провадження зі справами за конституційними скаргами Алексеєнка В.В., Іванущенка С.В., Зелінського Д. Б., що знаходяться на розгляді Суду, і в яких предметом конституційного контролю є аналогічні питання.

Після дослідження матеріалів справи Другий сенат перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ військовослужбовці мобілізація військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Уряд оприлюднив графік великої приватизації: у продажі Ocean Plaza та Украгролізинг

Велика приватизація 2026: стратегії, санкційні активи та інвестиційні плани.

Чоловік за кордоном, який проживав у Румунії, отримав штраф за неявку до ТЦК — що вирішив суд

Апеляційний суд скасував штраф за неявку до ТЦК, встановивши, що повістка не була належним чином вручена позивачу.

Регулятори очолюють рейтинг зарплат у держсекторі — хто формує ТОП-5 за рівнем окладу

Попри зростання зарплат, у державному секторі спостерігається кадровий дефіцит.

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Межі кваліфікації: диверсія, злочинні накази та необхідна оборона в огляді ВС

Від підпалів на залізниці до відповідальності окупантів за виконання наказу: березневий огляд практики ККС ВС демонструє підхід до злочинів проти нацбезпеки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]