КСУ начал рассмотрение дела об альтернативной службе вместо военной во время мобилизации

16:59, 6 мая 2026
Конституционный Суд может объединить несколько конституционных жалоб.
Второй сенат КСУ 6 мая на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начал рассмотрение дела по конституционной жалобе Криушенко Виталия Михайловича.

Судья-докладчик по делу Галина Юровская отметила, что заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность статью 1, отдельное положение статьи 2, часть первую, абзацы первый и второй части второй статьи 4 Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» от 12 декабря 1991 года № 1975–XII.

Эти положения регулируют отдельные вопросы прохождения альтернативной (невоенной) службы, которая может вводиться вместо срочной военной службы для граждан, чьи религиозные убеждения противоречат исполнению воинской обязанности, и которые принадлежат к действующим религиозным организациям, вероучение которых не допускает использования оружия.

По мнению заявителя, оспариваемые положения закона, примененные в его окончательном судебном решении, нарушают право на замену исполнения воинской обязанности во время мобилизации в период военного положения на альтернативную (невоенную) службу, а также принцип верховенства права, составной частью которого является юридическая определенность, и, следовательно, противоречат ряду норм Конституции Украины.

Судья-докладчик сообщила, что Суд рассмотрит вопрос об объединении этого дела в одно конституционное производство с делами по конституционным жалобам Алексеенко В.В., Иванущенко С.В., Зелинского Д.Б., которые находятся на рассмотрении Суда и в которых предметом конституционного контроля являются аналогичные вопросы.

После изучения материалов дела Второй сенат перешел к закрытой части пленарного заседания.

