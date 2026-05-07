Шлюб з 14 років та розлучення під час вагітності: які норми нового Цивільного кодексу змінили у першому читанні

У законопроєкті Цивільного кодексу вилучили низку пропозицій.

Робота над проєктом нового Цивільного кодексу, який нещодавно був ухвалений у першому читанні, розпочалася ще у 2019 році. Відтоді над документом працювала спеціальна робоча група, а сам процес тривав близько семи років і супроводжувався громадським обговоренням.

Водночас наразі навколо законопроєкту виникло багато питань.

Зокрема, одне із питань стосується дозволу на укладання шлюбу з 14 років. У законопроєкті справді містилася така пропозиція в ранніх редакціях, однак її було вилучено ще після обговорень із представниками громадськості та фахівцями.

У редакції, яка була ухвалена в першому читанні, зберігається чинна норма — можливість реєстрації шлюбу з 16 років за рішенням суду. Водночас питання додаткового захисту прав неповнолітніх у складних життєвих обставинах залишається предметом подальшого обговорення.

Також зміни торкнулися і норм щодо розірвання шлюбу під час вагітності або у перший рік життя дитини. Початкові обмеження, які передбачали заборону на розлучення у цей період, були повністю виключені з тексту.

Також переглянуто підхід до строків примирення подружжя. Як зазначають депутати, нині передбачено диференційовані строки — шість місяців або один місяць. Крім того, виключено підхід, за якого суд зобов’язаний вживати заходів до примирення у випадках домашнього насильства.

Ще одним елементом дискусії постає норма щодо зміни прізвища після шлюбу. Представник ВРУ зазначає, що вона є гендерно нейтральною та може застосовуватися до будь-кого з подружжя, а остаточне рішення у спірних випадках ухвалюватиме суд.

Також Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук для розбору маніпуляцій до законопроєкту № 15150 прокоментував поширені зауваження щодо нових оціночних понять у цивільному праві.

Зокрема, він заявив, що термін «доброзвичайність», який з’явився у проєкті нового Цивільного кодексу, покликаний замінити застарілу пострадянську правову конструкцію та відповідає європейським стандартам. Стефанчук пояснив, що йдеться про термін, який відображає загальноєвропейський стандарт boni mores, що вже використовується в цивільному законодавстві країн ЄС, зокрема Німеччини, Франції та Нідерландів.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у Цивільному кодексі вперше пропишуть правила спростування поширеної в інтернеті інформації.

Крім того, новий проєкт Цивільного кодексу України № 15150, який містить низку новел, зокрема щодо врегулювання питань посмертного батьківства.

