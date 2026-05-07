Брак с 14 лет и развод во время беременности: какие нормы нового Гражданского кодекса изменили в первом чтении

В законопроекте Гражданского кодекса изъяли ряд предложений.

Работа над проектом нового Гражданского кодекса, который недавно был принят в первом чтении, началась еще в 2019 году. С тех пор над документом работала специальная рабочая группа, а сам процесс длился около семи лет и сопровождался общественным обсуждением.

В то же время сейчас вокруг законопроекта возникло много вопросов.

В частности, один из них касается разрешения на заключение брака с 14 лет. В законопроекте действительно содержалось такое предложение в ранних редакциях, однако оно было исключено еще после обсуждений с представителями общественности и специалистами.

В редакции, принятой в первом чтении, сохраняется действующая норма — возможность регистрации брака с 16 лет по решению суда. При этом вопрос дополнительной защиты прав несовершеннолетних в сложных жизненных обстоятельствах остается предметом дальнейшего обсуждения.

Также изменения коснулись норм о расторжении брака во время беременности или в первый год жизни ребенка. Первоначальные ограничения, предусматривавшие запрет на развод в этот период, были полностью исключены из текста.

Пересмотрен и подход к срокам примирения супругов. Как отмечают депутаты, сейчас предусмотрены дифференцированные сроки — шесть месяцев или один месяц. Кроме того, исключен подход, при котором суд обязан принимать меры к примирению в случаях домашнего насилия.

Еще одним элементом дискуссии стала норма об изменении фамилии после брака. Представитель ВРУ отмечает, что она является гендерно нейтральной и может применяться к любому из супругов, а окончательное решение в спорных случаях будет принимать суд.

Также спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в рамках разъяснения манипуляций по законопроекту № 15150 прокомментировал распространенные замечания относительно новых оценочных понятий в гражданском праве.

В частности, он заявил, что термин «доброзвичайность», появившийся в проекте нового Гражданского кодекса, призван заменить устаревшую постсоветскую правовую конструкцию и соответствует европейским стандартам. Стефанчук пояснил, что речь идет о термине, отражающем общеевропейский стандарт boni mores, который уже используется в гражданском законодательстве стран ЕС, в частности Германии, Франции и Нидерландов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Гражданском кодексе впервые пропишут правила опровержения распространенной в интернете информации.

Кроме того, новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150 содержит ряд новелл, в частности по урегулированию вопросов посмертного отцовства.

