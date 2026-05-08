  1. В Україні

У Львові зросла кількість госпіталізованих дітей через спалах кишкової інфекції у дитсадку

20:02, 8 травня 2026
Кількість дітей, госпіталізованих через спалах гострої кишкової інфекції в одному з дитсадків, зросла до 10.
У Львові до лікарні потрапили вже 10 дітей із одного дитячого садка через спалах гострої кишкової інфекції. У двох вихованців лабораторно підтвердили сальмонельоз.

Як повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, стан госпіталізованих оцінюють як середньої тяжкості.

У дітей фіксують типові симптоми кишкової інфекції, зокрема нудоту, блювання, діарею, біль у животі, слабкість та підвищену температуру.

Наразі фахівці проводять епідеміологічне розслідування, опитують батьків, працівників закладу та контактних осіб. Також тривають лабораторні дослідження біоматеріалів, перевірка харчових продуктів, питної води та змивів із території дитсадка.

У Центрі контролю та профілактики хвороб у коментарі ЗМІ зазначили, що попередньо причиною спалаху міг стати саме сальмонельоз. Наявність бактерії сальмонели підтвердили під час аналізу біологічних зразків.

Нагадаємо, що правоохоронці розпочали розслідування через спалах кишкової інфекції у дитсадку Львова.

