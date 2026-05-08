  1. В Украине

Во Львове возросло количество госпитализированных детей из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду

20:02, 8 мая 2026
Количество детей, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в одном из детсадов, возросло до 10.
Во Львове в больницу попали уже 10 детей из одного детского сада из-за вспышки острой кишечной инфекции. У двух питомцев лабораторно подтвердили сальмонеллез.

Как сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней, состояние госпитализированных оценивают как средней тяжести.

У детей фиксируют типичные симптомы кишечной инфекции, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе, слабость и повышенную температуру.

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, опрашивают родителей, работников заведения и контактных лиц. Также продолжаются лабораторные исследования биоматериалов, проверка пищевых продуктов, питьевой воды и смывов с территории детского сада.

В Центре контроля и профилактики болезней в комментарии СМИ отметили, что предварительно причиной вспышки мог стать именно сальмонеллез. Наличие бактерии сальмонеллы подтвердили при анализе биологических образцов.

Напомним, что правоохранители начали расследование из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду Львова.

