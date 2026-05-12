Україна хоче за допомогою ЄС домовитися з РФ про «аеропортне перемир’я», — Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга запропонував ЄС допомогти домовитися про взаємну відмову від ударів по аеропортах РФ та України. Цю ідею він озвучив під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, пише Politico.

За його словами, Києву «ймовірно, потрібна нова роль Європи» у мирних переговорах, оскільки дипломатичний процес під егідою США сповільнився, а Путін не демонструє готовності до ширшої угоди про припинення війни.

«Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого «аеропортового перемир’я», - додав він.

За задумом України, сторони мали б утриматися від ударів по аеропортах. Сибіга припустив, що партнери з ЄС могли б створити окрему платформу або спеціальну групу для обговорення такого формату перемир’я.

При цьому глава МЗС додав, що Україна не пропонує Європі замінити США у переговорах.

«Це має бути доповнюючий напрямок - не замість, не альтернативний», - сказавв він, додавши, що Європа має говорити «одним голосом».

