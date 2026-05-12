  1. В Украине

Украина хочет с помощью ЕС договориться с РФ об «аэропортном перемирии», — Сибига

08:12, 12 мая 2026
По замыслу Украины, стороны должны были бы воздержаться от ударов по аэропортам.
Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил ЕС помочь договориться о взаимном отказе от ударов по аэропортам РФ и Украины. Эту идею он озвучил во время встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, пишет Politico.

По его словам, Киеву «вероятно, нужна новая роль Европы» в мирных переговорах, поскольку дипломатический процесс под эгидой США замедлился, а Путин не демонстрирует готовности к более широкому соглашению о прекращении войны.

«Возможно, мы попытаемся решить или достичь так называемого «аэропортового перемирия», — добавил он.

По замыслу Украины, стороны должны были бы воздержаться от ударов по аэропортам. Сибига предположил, что партнеры из ЕС могли бы создать отдельную платформу или специальную группу для обсуждения такого формата перемирия.

При этом глава МИД добавил, что Украина не предлагает Европе заменить США в переговорах.

«Это должно быть дополняющее направление — не вместо, не альтернативное», — сказал он, добавив, что Европа должна говорить «одним голосом».

ЕС Украина

