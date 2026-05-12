В Україні стартував додатковий період реєстрації на НМТ – хто може подати заявку до 16 травня

Подати документи можна до 16 травня, але лише за наявності визначених підстав, повідомили в системі оцінювання знань.

З 11 травня в Україні розпочався додатковий період реєстрації для участі в додаткових сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ). Триватиме він до 16 травня включно та передбачений для окремих категорій вступників. Про це повідомили в системі організації оцінювання знань.

Зареєструватися в цей період можуть вступники, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах; ті, хто з поважних причин не зміг пройти реєстрацію під час основного періоду; а також особи, яким було відмовлено в реєстрації під час основного етапу.

З переліком поважних причин, через які реєстрація в основний період була неможливою, а також із документами для їх підтвердження можна ознайомитися окремо в офіційних джерелах.

Для реєстрації необхідно створити персональний кабінет через спеціальний сервіс на сайті Український центр оцінювання якості освіти.

Зробити це можна двома способами: за допомогою застосунку Дія, у такому разі частина даних підтягнеться автоматично, або шляхом ручного заповнення форми з подальшим завантаженням сканкопій чи фотокопій документів.

Після заповнення всіх полів і завантаження документів обов’язково потрібно надіслати дані на обробку. Без цього регіональний центр оцінювання якості освіти не зможе їх опрацювати, і реєстрація не буде завершена.

Також необхідно завантажити сканкопію або фотокопію заяви про участь у додаткових сесіях НМТ та документ, що підтверджує поважну причину пропуску основного періоду реєстрації.

У разі невиконання вимоги щодо натискання кнопки «Надіслати на обробку» дані не будуть розглянуті, а вступника не зареєструють для участі в тестуванні.

Вступникам, які мають підстави для участі в додаткових сесіях, рекомендують завчасно підготувати всі необхідні документи та завершити реєстрацію в установлені строки.

