В Украине стартовал дополнительный период регистрации на НМТ — кто может подать заявку до 16 мая

14:27, 12 мая 2026
Подать документы можно до 16 мая, но только при наличии определенных оснований, сообщили в системе оценки знаний.
С 11 мая в Украине начался дополнительный период регистрации для участия в дополнительных сессиях национального мультипредметного теста (НМТ). Он продлится до 16 мая включительно и предусмотрен для отдельных категорий абитуриентов. Об этом сообщили в системе организации оценки знаний.

Зарегистрироваться в этот период могут абитуриенты, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах; те, кто по уважительным причинам не смог пройти регистрацию во время основного периода; а также лица, которым было отказано в регистрации во время основного этапа.

С перечнем уважительных причин, по которым регистрация в основной период была невозможна, а также с документами для их подтверждения можно ознакомиться отдельно в официальных источниках.

Для регистрации необходимо создать личный кабинет через специальный сервис на сайте Украинского центра оценки качества образования.

Сделать это можно двумя способами: с помощью приложения «Дія», в этом случае часть данных подтянется автоматически, или путем ручного заполнения формы с последующей загрузкой сканированных копий или фотокопий документов.

После заполнения всех полей и загрузки документов необходимо отправить данные на обработку. Без этого региональный центр оценки качества образования не сможет их обработать, и регистрация не будет завершена.

Также необходимо загрузить скан-копию или фотокопию заявления об участии в дополнительных сессиях НМТ и документ, подтверждающий уважительную причину пропуска основного периода регистрации.

В случае невыполнения требования нажать кнопку «Отправить на обработку» данные не будут рассмотрены, а абитуриента не зарегистрируют для участия в тестировании.

Абитуриентам, имеющим основания для участия в дополнительных сессиях, рекомендуется заранее подготовить все необходимые документы и завершить регистрацию в установленные сроки.

