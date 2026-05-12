  В Україні

Платіжний ринок України чекають зміни – НБУ оновлює правила для фінансових агентів

16:51, 12 травня 2026
НБУ пропонує змінити правила реєстрації учасників платіжного ринку та роботу комерційних агентів.
Національний банк України виніс на обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність учасників платіжного ринку, зокрема порядок залучення комерційних агентів і процедури їх реєстрації. Про це повідомили в НБУ.

Як зазначається, зміни пропонуються з урахуванням положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні».

Серед запропонованих новацій — можливість для комерційного агента з приймання готівки, якого залучає банк фінансової інклюзії, надавати послуги поза межами стаціонарних пунктів фінансового обслуговування.

Також пропонується уточнити перелік даних, які подаються для реєстрації комерційних агентів, щоб спростити структуру відповідної заяви до реєстру Національного банку.

Окремо передбачено встановлення відповідальності надавачів фінансових платіжних послуг за дії залучених ними комерційних агентів щодо користувачів.

Крім того, НБУ пропонує оновити норми, які стосуються реєстрації учасників платіжних систем, зокрема порядку виключення інформації про учасників і технологічних операторів з відповідного реєстру.

Зміни планується внести до Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг, затвердженого постановою НБУ від 02.08.2022 №168, а також до Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем і технологічних операторів платіжних послуг, затвердженого постановою НБУ від 26 вересня 2022 року №208.

Відповідні положення містить проєкт постанови «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», який винесено на публічне обговорення.

