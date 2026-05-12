Платежный рынок Украины ждут изменения – НБУ обновляет правила для финансовых агентов

16:51, 12 мая 2026
НБУ предлагает изменить правила регистрации участников платежного рынка и порядок работы коммерческих агентов.
Национальный банк Украины вынес на обсуждение проект изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность участников платежного рынка, в частности порядок привлечения коммерческих агентов и процедуры их регистрации. Об этом сообщили в НБУ.

Как отмечается, изменения предлагаются с учетом положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине».

Среди предложенных нововведений — возможность для коммерческого агента по приему наличных, которого привлекает банк финансовой инклюзии, предоставлять услуги за пределами стационарных пунктов финансового обслуживания.

Также предлагается уточнить перечень данных, которые подаются для регистрации коммерческих агентов, чтобы упростить структуру соответствующего заявления в реестр Национального банка.

Отдельно предусмотрено установление ответственности поставщиков финансовых платежных услуг за действия привлеченных ими коммерческих агентов в отношении пользователей.

Кроме того, НБУ предлагает обновить нормы, касающиеся регистрации участников платежных систем, в частности порядка исключения информации об участниках и технологических операторах из соответствующего реестра.

Изменения планируется внести в Положение о привлечении коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг, утвержденное постановлением НБУ от 02.08.2022 № 168, а также в Положение о регистрации платежных систем, участников платежных систем и технологических операторов платежных услуг, утвержденное постановлением НБУ от 26 сентября 2022 года № 208.

Соответствующие положения содержатся в проекте постановления «Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», который вынесен на публичное обсуждение.

НБУ Нацбанк

