В Україні змінюють продаж санкційного майна –інвесторам відкриють дані про активи ще до аукціону

18:34, 12 травня 2026
Нова процедура передбачає попередній доступ до фінансової та юридичної інформації про об’єкти торгів.
У найближчий час в Україні стартують продажі санкційного майна за оновленою процедурою, яка передбачає нові підходи до аукціонів та розширений доступ інвесторів до інформації про активи ще до їх виставлення на торги. Про це повідомили в Міністерство економіки України.

Як зазначається, нова модель дозволить проводити електронні аукціони із можливістю зниження стартової ціни у випадку, якщо перший аукціон не відбувся. Також передбачено застосування «голландських» аукціонів із покроковим зниженням ціни та поданням цінових пропозицій, а також можливість об’єднання активів, зокрема боргових зобов’язань, у пули.

Однією з ключових змін є відкриття доступу до інформації про актив ще до офіційного оголошення аукціону — на етапі підготовки.

У Міністерстві економіки пояснюють, що потенційний інвестор зможе звернутися до Фонд державного майна України, підписати угоду про нерозголошення (NDA) та отримати доступ до розширеної data room. У ній міститиметься фінансова звітність, структура активу, інформація про борги, юридичний статус, обтяження та технічна документація, необхідна для проведення due diligence.

У відомстві зазначають, що на відміну від приватизаційних процедур, де доступ до такої інформації зазвичай відкривається вже після оголошення аукціону, новий підхід дозволить інвесторам заздалегідь оцінити актив і сформувати обґрунтовану ціну. Це має підвищити конкуренцію та розширити коло потенційних покупців, зокрема серед міжнародних компаній.

Фактично, йдеться про наближення процедури до міжнародних стандартів M&A, де попередній доступ до інформації є звичною практикою.

Наразі Міністерство економіки спільно з Фондом державного майна працює над технічними деталями впровадження цієї процедури.

За даними відомства, у 2025 році від реалізації санкційних активів держава отримала понад 4,5 млрд грн, з яких близько 2,5 млрд грн надійшли саме від приватизації. Загалом у 2022–2025 роках приватизаційні процеси принесли державному бюджету десятки мільярдів гривень і залучили десятки нових інвесторів.

Усі кошти від продажу санкційного майна спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що, за словами урядовців, дозволяє використовувати такі активи для фінансування відновлення інфраструктури, економіки та громад.

санкції Україна Мінекономіки

