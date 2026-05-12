В Украине меняют порядок продажи имущества, подпадающего под санкции — инвесторам предоставят доступ к данным об активах ещё до начала аукциона

Новая процедура предусматривает предварительный доступ к финансовой и юридической информации об объектах торгов.

В ближайшее время в Украине стартуют продажи санкционного имущества по обновленной процедуре, которая предусматривает новые подходы к аукционам и расширенный доступ инвесторов к информации об активах еще до их выставления на торги. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Как отмечается, новая модель позволит проводить электронные аукционы с возможностью снижения стартовой цены в случае, если первый аукцион не состоялся. Также предусмотрено применение «голландских» аукционов с пошаговым снижением цены и подачей ценовых предложений, а также возможность объединения активов, в частности долговых обязательств, в пулы.

Одним из ключевых изменений является открытие доступа к информации об активе еще до официального объявления аукциона — на этапе подготовки.

В Министерстве экономики поясняют, что потенциальный инвестор сможет обратиться в Фонд государственного имущества Украины, подписать соглашение о неразглашении (NDA) и получить доступ к расширенной data room. В ней будет содержаться финансовая отчетность, структура актива, информация о долгах, юридический статус, обременения и техническая документация, необходимая для проведения due diligence.

В ведомстве отмечают, что в отличие от приватизационных процедур, где доступ к такой информации обычно открывается уже после объявления аукциона, новый подход позволит инвесторам заранее оценить актив и сформировать обоснованную цену. Это должно повысить конкуренцию и расширить круг потенциальных покупателей, в частности среди международных компаний.

Фактически речь идет о приближении процедуры к международным стандартам M&A, где предварительный доступ к информации является обычной практикой.

В настоящее время Министерство экономики совместно с Фондом государственного имущества работает над техническими деталями внедрения этой процедуры.

По данным ведомства, в 2025 году от реализации санкционных активов государство получило более 4,5 млрд грн, из которых около 2,5 млрд грн поступили именно от приватизации. В целом в 2022–2025 годах приватизационные процессы принесли государственному бюджету десятки миллиардов гривен и привлекли десятки новых инвесторов.

Все средства от продажи санкционного имущества направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, что, по словам чиновников, позволяет использовать такие активы для финансирования восстановления инфраструктуры, экономики и общин.

