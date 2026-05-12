Частина Вінниці залишилася без води — на головній станції сталося знеструмлення

У Вінниці можливі масштабні перебої з водопостачанням після аварійного знеструмлення водостанції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вінниці 12 травня сталася зупинка головної водопровідної станції через проблеми з електроживленням. У місті можливі перебої з водопостачанням або значне зниження тиску води в мережі. Про це повідомили у Вінницяоблводоканал.

«Місто зараз буде без води або з сильно пониженим тиском. Вже працюємо над відновленням електроенергії», — йдеться у повідомленні підприємства.

Наразі фахівці працюють над відновленням електроживлення та стабілізацією роботи системи водопостачання. Інформації про орієнтовний час відновлення подачі води поки немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.