Часть Винницы осталась без воды — на главной станции произошло обесточивание

В Виннице 12 мая произошла остановка главной водопроводной станции из-за проблем с электроснабжением. В городе возможны перебои с водоснабжением или значительное снижение давления воды в сети. Об этом сообщили в Винницаоблводоканал.

«Город сейчас будет без воды или с сильно пониженным давлением. Уже работаем над восстановлением электроэнергии», — говорится в сообщении предприятия.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения и стабилизацией работы системы водоснабжения. Информации об ориентировочном времени восстановления подачи воды пока нет.