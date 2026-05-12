Часть Винницы осталась без воды — на главной станции произошло обесточивание

18:15, 12 мая 2026
В Виннице возможны масштабные перебои с водоснабжением после аварийного обесточивания водостанции.
В Виннице 12 мая произошла остановка главной водопроводной станции из-за проблем с электроснабжением. В городе возможны перебои с водоснабжением или значительное снижение давления воды в сети. Об этом сообщили в Винницаоблводоканал.
«Город сейчас будет без воды или с сильно пониженным давлением. Уже работаем над восстановлением электроэнергии», — говорится в сообщении предприятия.
В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения и стабилизацией работы системы водоснабжения. Информации об ориентировочном времени восстановления подачи воды пока нет.
