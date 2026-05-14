«Національний кешбек» під загрозою ануляції – українцям потрібно перевірити картку в «Дії» до 15 травня

16:35, 14 травня 2026
Українців просять перевірити налаштування в застосунку до 15 травня, інакше невиплачені кошти можуть бути анульовані за умовами програми.
У застосунку Дія нагадали про необхідність обрати картку для отримання виплат у межах програми «Національний кешбек». Повідомляється, що національний кешбек за квітень переходить у стадію обробки — система перевіряє накопичені суми та готує виплати.

Щоб отримати кошти вчасно, користувачам необхідно переконатися, що в «Дії» обрана картка для виплат. Якщо картка вже була обрана раніше і на неї надходили виплати, додаткових дій не потрібно — слід лише очікувати статусу про виплату.

У разі, якщо картку ще не вибрано, це необхідно зробити до 15 травня. Інакше накопичений кешбек за квітень та попередні невиплачені кошти можуть бути анульовані відповідно до умов програми.

Щоб підключити картку, потрібно відкрити розділ «Сервіси», перейти до «Національного кешбеку» та натиснути опцію «Вибрати картку» у правій верхній частині екрана.

У повідомленні наголошується, що без обраної картки кошти не можуть бути зараховані. Водночас про саму виплату за квітень користувачів пообіцяли повідомити окремо.

Координатором програми «Національний кешбек» є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. До реалізації проєкту також залучені Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки. Технологічними партнерами програми є міжнародні платіжні системи Mastercard і Visa.

