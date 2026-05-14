«Национальный кэшбэк» под угрозой аннулирования — украинцам необходимо проверить карту в приложении «Дія» до 15 мая

16:35, 14 мая 2026
Украинцев просят проверить настройки в приложении до 15 мая, иначе невыплаченные средства могут быть аннулированы в соответствии с условиями программы.
В приложении «Дія» напомнили о необходимости выбрать карту для получения выплат в рамках программы «Национальный кэшбэк». Сообщается, что национальный кэшбэк за апрель переходит в стадию обработки — система проверяет накопленные суммы и готовит выплаты.

Чтобы получить средства вовремя, пользователям необходимо убедиться, что в «Дії» выбрана карта для выплат. Если карта уже была выбрана ранее и на нее поступали выплаты, дополнительных действий не требуется — следует лишь ожидать статуса о выплате.

В случае, если карта еще не выбрана, это необходимо сделать до 15 мая. В противном случае накопленный кэшбэк за апрель и предыдущие невыплаченные средства могут быть аннулированы в соответствии с условиями программы.

Чтобы подключить карту, нужно открыть раздел «Сервисы», перейти в «Национальный кэшбэк» и нажать опцию «Выбрать карту» в правой верхней части экрана.

В сообщении отмечается, что без выбранной карты средства не могут быть зачислены. В то же время о самой выплате за апрель пользователей пообещали уведомить отдельно.

Координатором программы «Национальный кэшбэк» является Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства Украины. К реализации проекта также привлечены Министерство цифровой трансформации Украины, Государственная налоговая служба, «Ощадбанк» и уполномоченные банки. Технологическими партнерами программы являются международные платежные системы Mastercard и Visa.

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

