Бухгалтерам бюджетних установ із окладами від 6003 грн можуть підвищити зарплати

В Україні можуть переглянути зарплати бухгалтерам бюджетних установ у сферах культури та освіти. Відповідну петицію №41/009254-26еп зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів.

Автори звернення наголошують, що професія бухгалтера є однією з ключових для забезпечення фінансової стабільності установ, ведення обліку та дотримання податкового законодавства. У петиції зазначається, що робота бухгалтерів пов’язана з високою відповідальністю, необхідністю постійного вивчення змін у законодавстві, роботою з великими обсягами документації та значним психоемоційним навантаженням.

У тексті петиції вказано, що нині професія бухгалтера у бюджетній сфері залишається недооціненою та низькооплачуваною, особливо в умовах інфляції та зростання цін.

Автори звернення посилаються на наказ Міністерства культури і туризму України №67 від 11 жовтня 2007 року, відповідно до якого посадовий оклад провідного бухгалтера становить 6315 грн, а бухгалтера І категорії — 6003 грн.

Водночас, як зазначається у петиції, інші спеціалісти тих самих установ мають вищі тарифні розряди та додаткові надбавки. Зокрема, спеціалісту вищої категорії встановлено 14 тарифний розряд із окладом 8397 грн, а спеціалісту І категорії — 13 тарифний розряд із окладом 7877 грн. Крім того, для педагогічних працівників, бібліотекарів та клубних працівників передбачені надбавки за вислугу років, престижність праці та особливі умови роботи.

Автори петиції стверджують, що через це бухгалтери можуть отримувати заробітну плату у 2–3 рази меншу, ніж інші працівники бюджетних установ.

У зверненні до уряду пропонують:

переглянути та підвищити тарифні розряди для бухгалтерів;

встановити надбавку за вислугу років;

передбачити матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби;

запровадити надбавку за несприятливі умови праці на період воєнного стану.

Також автори петиції закликають встановити рівень оплати праці бухгалтерів відповідно до їхнього професійного навантаження та відповідальності.

