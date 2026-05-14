Бухгалтерам бюджетных учреждений с окладами от 6003 грн могут повысить зарплаты

На сайте Кабмина зарегистрировали петицию с требованием повысить зарплаты бухгалтерам бюджетных учреждений в сферах культуры и образования, поскольку их оклады от 6003 грн существенно ниже зарплат других работников этих учреждений.

В Украине могут пересмотреть зарплаты бухгалтерам бюджетных учреждений в сферах культуры и образования. Соответствующая петиция №41/009254-26еп зарегистрирована на сайте Кабинета Министров.

Авторы обращения подчеркивают, что профессия бухгалтера является одной из ключевых для обеспечения финансовой стабильности учреждений, ведения учета и соблюдения налогового законодательства. В петиции отмечается, что работа бухгалтеров связана с высокой ответственностью, необходимостью постоянного изучения изменений в законодательстве, работой с большими объемами документации и значительной психоэмоциональной нагрузкой.

В тексте петиции указано, что в настоящее время профессия бухгалтера в бюджетной сфере остается недооцененной и низкооплачиваемой, особенно в условиях инфляции и роста цен.

Авторы обращения ссылаются на приказ Министерства культуры и туризма Украины №67 от 11 октября 2007 года, согласно которому должностной оклад ведущего бухгалтера составляет 6315 грн, а бухгалтера I категории — 6003 грн.

В то же время, как отмечается в петиции, другие специалисты тех же учреждений имеют более высокие тарифные разряды и дополнительные надбавки. В частности, специалисту высшей категории установлен 14 тарифный разряд с окладом 8397 грн, а специалисту I категории — 13 тарифный разряд с окладом 7877 грн. Кроме того, для педагогических работников, библиотекарей и клубных работников предусмотрены надбавки за выслугу лет, престижность труда и особые условия работы.

Авторы петиции утверждают, что из-за этого бухгалтеры могут получать заработную плату в 2–3 раза ниже, чем другие работники бюджетных учреждений.

В обращении к правительству предлагают:

пересмотреть и повысить тарифные разряды для бухгалтеров;

установить надбавку за выслугу лет;

предусмотреть материальную помощь на социально-бытовые нужды;

ввести надбавку за неблагоприятные условия труда на период военного положения.

Также авторы петиции призывают установить уровень оплаты труда бухгалтеров в соответствии с их профессиональной нагрузкой и ответственностью.

