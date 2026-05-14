  1. В Украине

Бухгалтерам бюджетных учреждений с окладами от 6003 грн могут повысить зарплаты

17:00, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На сайте Кабмина зарегистрировали петицию с требованием повысить зарплаты бухгалтерам бюджетных учреждений в сферах культуры и образования, поскольку их оклады от 6003 грн существенно ниже зарплат других работников этих учреждений.
Бухгалтерам бюджетных учреждений с окладами от 6003 грн могут повысить зарплаты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут пересмотреть зарплаты бухгалтерам бюджетных учреждений в сферах культуры и образования. Соответствующая петиция №41/009254-26еп зарегистрирована на сайте Кабинета Министров.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Авторы обращения подчеркивают, что профессия бухгалтера является одной из ключевых для обеспечения финансовой стабильности учреждений, ведения учета и соблюдения налогового законодательства. В петиции отмечается, что работа бухгалтеров связана с высокой ответственностью, необходимостью постоянного изучения изменений в законодательстве, работой с большими объемами документации и значительной психоэмоциональной нагрузкой.

В тексте петиции указано, что в настоящее время профессия бухгалтера в бюджетной сфере остается недооцененной и низкооплачиваемой, особенно в условиях инфляции и роста цен.

Авторы обращения ссылаются на приказ Министерства культуры и туризма Украины №67 от 11 октября 2007 года, согласно которому должностной оклад ведущего бухгалтера составляет 6315 грн, а бухгалтера I категории — 6003 грн.

В то же время, как отмечается в петиции, другие специалисты тех же учреждений имеют более высокие тарифные разряды и дополнительные надбавки. В частности, специалисту высшей категории установлен 14 тарифный разряд с окладом 8397 грн, а специалисту I категории — 13 тарифный разряд с окладом 7877 грн. Кроме того, для педагогических работников, библиотекарей и клубных работников предусмотрены надбавки за выслугу лет, престижность труда и особые условия работы.

Авторы петиции утверждают, что из-за этого бухгалтеры могут получать заработную плату в 2–3 раза ниже, чем другие работники бюджетных учреждений.

В обращении к правительству предлагают:

  • пересмотреть и повысить тарифные разряды для бухгалтеров;
  • установить надбавку за выслугу лет;
  • предусмотреть материальную помощь на социально-бытовые нужды;
  • ввести надбавку за неблагоприятные условия труда на период военного положения.

Также авторы петиции призывают установить уровень оплаты труда бухгалтеров в соответствии с их профессиональной нагрузкой и ответственностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата петиция

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

ВСП принял решение об увольнении судьи Владимира Байталюка, несмотря на его больничный

ВСП принял решение об увольнении судьи Байталюка, несмотря на ходатайство об отложении рассмотрения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]