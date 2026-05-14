Житло, компенсації, спорт і бізнес: що уряд запровадив для ветеранів та їхніх родин

Кабмін ухвалив низку рішень щодо розширення підтримки ветеранів і родин загиблих військових, зокрема щодо виплат на житло, компенсацій за переобладнання авто, розвитку ветеранського бізнесу та спортивних програм.

Уряд розширює програми підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей, запроваджуючи нові можливості у сферах житлового забезпечення, компенсацій за переобладнання транспорту, розвитку власної справи та участі у спортивних ініціативах. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Зокрема, передбачені такі напрями підтримки.

Більше 2 100 ветеранів війни та родин полеглих Захисників і Захисниць отримають виплати на житло

Уряд затвердив виплати грошової компенсації за програмою Мінветеранів на загальну суму 5,67 млрд гривень. Власне житло цьогоріч зможуть придбати понад 2 100 українців з інвалідністю внаслідок війни I–II групи та родини тих, хто віддав життя за захист Батьківщини.

Спрощено механізм отримання компенсації на переобладнання авто для ветеранів і ветеранок з інвалідністю

Тепер разом із заявою можна одразу подати інформацію про витрати на переобладнання авто та реквізити банківського рахунку. Врегульовано випадки, коли людина проживає не за місцем офіційної реєстрації — у такому разі заяву необхідно переслати впродовж трьох днів. Рішення щодо компенсації ухвалюватимуть упродовж п’яти днів після отримання документів.

Удосконалено систему надання статусу ветерана війни

Міністерство у справах ветеранів координуватиме контроль за дотриманням єдиних правил під час ухвалення рішень про надання статусів ветеранів війни. Це допоможе зробити систему більш прозорою та уникати несправедливих рішень. Йдеться про випадки, коли людині можуть безпідставно відмовити у наданні статусу або, навпаки, надати його незаконно.

Захист інтелектуальної власності

Відтепер ветерани та ветеранки сплачуватимуть знижені збори за реєстрацію винаходів, торговельних марок, промислових зразків та інших об’єктів інтелектуальної власності.

Зокрема, оновлено та цифровізовано процес подання заявок. Для електронної форми подачі діятимуть нижчі збори. Підтримуємо розвиток власної справи, інноваційних проєктів, які допомагають реалізувати військовий досвід та навички.

Підтримка ветеранських спортивних програм

Уряд затвердив план підготовки та участі українських збірних команд ветеранів у міжнародних спортивних змаганнях. Також розпочинається проєкт з розвитку спортивної інфраструктури для занять спортом ветеранів.

