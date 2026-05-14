  В Украине

Жилье, компенсации, спорт и бизнес: что правительство ввело для ветеранов и их семей

20:04, 14 мая 2026
Кабмин принял ряд решений по расширению поддержки ветеранов и семей погибших военных, в частности по выплатам на жилье, компенсациям за переоборудование авто, развитию ветеранского бизнеса и спортивных программ.
Правительство расширяет программы поддержки ветеранов, ветеранок и членов их семей, внедряя новые возможности в сферах жилищного обеспечения, компенсаций за переоборудование транспорта, развития собственного дела и участия в спортивных инициативах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. В частности, предусмотрены следующие направления поддержки.

Более 2 100 ветеранов войны и семей погибших Защитников и Защитниц получат выплаты на жильё

Правительство утвердило выплаты денежной компенсации по программе Минветеранов на общую сумму 5,67 млрд гривен. Собственное жильё в этом году смогут приобрести более 2 100 украинцев с инвалидностью вследствие войны I–II групп и семьи тех, кто отдал жизнь за защиту Родины.

Упрощён механизм получения компенсации на переоборудование авто для ветеранов и ветеранок с инвалидностью

Теперь вместе с заявлением можно сразу подать информацию о расходах на переоборудование автомобиля и реквизиты банковского счёта. Урегулированы случаи, когда человек проживает не по месту официальной регистрации — в таком случае заявление необходимо переслать в течение трёх дней. Решение о компенсации будут принимать в течение пяти дней после получения документов.

Усовершенствована система предоставления статуса ветерана войны

Министерство по делам ветеранов будет координировать контроль за соблюдением единых правил при принятии решений о предоставлении статусов ветеранов войны. Это поможет сделать систему более прозрачной и избежать несправедливых решений. Речь идёт о случаях, когда человеку могут безосновательно отказать в предоставлении статуса или, наоборот, предоставить его незаконно.

Защита интеллектуальной собственности

Отныне ветераны и ветеранки будут платить сниженные сборы за регистрацию изобретений, торговых марок, промышленных образцов и других объектов интеллектуальной собственности.

В частности, обновлён и цифровизирован процесс подачи заявок. Для электронной формы подачи будут действовать более низкие сборы. Поддерживается развитие собственного дела и инновационных проектов, которые помогают реализовать военный опыт и навыки.

Поддержка ветеранских спортивных программ

Правительство утвердило план подготовки и участия украинских сборных команд ветеранов в международных спортивных соревнованиях. Также начинается проект по развитию спортивной инфраструктуры для занятий спортом ветеранов.

