Жилье, компенсации, спорт и бизнес: что правительство ввело для ветеранов и их семей
Правительство расширяет программы поддержки ветеранов, ветеранок и членов их семей, внедряя новые возможности в сферах жилищного обеспечения, компенсаций за переоборудование транспорта, развития собственного дела и участия в спортивных инициативах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. В частности, предусмотрены следующие направления поддержки.
Более 2 100 ветеранов войны и семей погибших Защитников и Защитниц получат выплаты на жильё
Правительство утвердило выплаты денежной компенсации по программе Минветеранов на общую сумму 5,67 млрд гривен. Собственное жильё в этом году смогут приобрести более 2 100 украинцев с инвалидностью вследствие войны I–II групп и семьи тех, кто отдал жизнь за защиту Родины.
Упрощён механизм получения компенсации на переоборудование авто для ветеранов и ветеранок с инвалидностью
Теперь вместе с заявлением можно сразу подать информацию о расходах на переоборудование автомобиля и реквизиты банковского счёта. Урегулированы случаи, когда человек проживает не по месту официальной регистрации — в таком случае заявление необходимо переслать в течение трёх дней. Решение о компенсации будут принимать в течение пяти дней после получения документов.
Усовершенствована система предоставления статуса ветерана войны
Министерство по делам ветеранов будет координировать контроль за соблюдением единых правил при принятии решений о предоставлении статусов ветеранов войны. Это поможет сделать систему более прозрачной и избежать несправедливых решений. Речь идёт о случаях, когда человеку могут безосновательно отказать в предоставлении статуса или, наоборот, предоставить его незаконно.
Защита интеллектуальной собственности
Отныне ветераны и ветеранки будут платить сниженные сборы за регистрацию изобретений, торговых марок, промышленных образцов и других объектов интеллектуальной собственности.
В частности, обновлён и цифровизирован процесс подачи заявок. Для электронной формы подачи будут действовать более низкие сборы. Поддерживается развитие собственного дела и инновационных проектов, которые помогают реализовать военный опыт и навыки.
Поддержка ветеранских спортивных программ
Правительство утвердило план подготовки и участия украинских сборных команд ветеранов в международных спортивных соревнованиях. Также начинается проект по развитию спортивной инфраструктуры для занятий спортом ветеранов.
