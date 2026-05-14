У державних школах встановлять пожежні сигналізації та сонячні батареї: Кабмін спрямував майже 36 млн грн
Уряд здійснив перерозподіл видатків у межах бюджету Міністерства освіти і науки на 2026 рік, спрямувавши 35,9 млн грн на покращення умов у закладах загальної середньої освіти державної форми власності.
Зокрема, фінансування перерозподілили з програми освітньої субвенції місцевим бюджетам на програму надання освіти у державних школах та освітніх послуг для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров’я.
Кошти планують використати для створення безпечних, енергоефективних і комфортних умов навчання. Йдеться, зокрема, про встановлення систем пожежної сигналізації, закупівлю котельного обладнання, сонячних батарей та іншого необхідного оснащення.
