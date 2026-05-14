В государственных школах установят пожарные сигнализации и солнечные батареи: Кабмин направил почти 36 млн грн

Кабмин перераспределил почти 36 млн грн в бюджете МОН на 2026 год для улучшения безопасности и энергоэффективности государственных учреждений общего среднего образования, в том числе на установку пожарной сигнализации, закупку котельного оборудования и солнечных батарей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство перераспределило расходы в рамках бюджета Министерства образования и науки на 2026 год, направив 35,9 млн грн на улучшение условий в учреждениях общего среднего образования государственной формы собственности.

В частности, финансирование перераспределили из программы образовательной субвенции местным бюджетам на программу предоставления образования в государственных школах и услуг для лиц, находящихся в учреждениях здравоохранения.

Средства планируется использовать для создания безопасных, энергоэффективных и комфортных условий обучения. Речь идет, в частности, об установке систем пожарной сигнализации, закупке котельного оборудования, солнечных батарей и другой необходимой оснастки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.