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Олександр Мамалуй: Верховному Суду необхідно відновити свою репутацію як інституції, для цього нам потрібно багато і якісно працювати

Бліц-інтерв’ю нового заступника голови Верховного Суду одразу після обрання на посаду.

1600 грн для розрахунку окладів прокурорів в Бюджеті-2024, – Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності вказав, що це підриває засади діяльності органів прокуратури

У Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вказали на явно несправедливе співвідношення посадових окладів серед працівників органів прокуратури.

Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Верховний Суд визначив, коли неякісна фіксація ходу судового засідання не перешкоджає сприйняттю показань свідка

Верховний Суд розглянув справу, де постало питання впливу недоліку технічної фіксації ходу судового засідання на сприйняття показань свідка.

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ЗСУ з HIMARS ефектно знищили російський «Солнцепьок», відео

20:25, 7 жовтня 2023
Було знищено ТОС-1А, екіпаж та повний боєкомплект.
ЗСУ з HIMARS ефектно знищили російський «Солнцепьок», відео
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Український HIMARS знищив російську вогнеметну систему «Солнцепьок». Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники Запорізького Управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію тяжкої вогнеметної системи «Солнцепьок» та передали координати артилеристам з HIMARS.

Завдяки успішній роботі захисників ТОС-1А «Солнцепьок», екіпаж та повний боєкомплект було знищено.

«І у фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий «Солнцепьок» відсвяткував свою поразку розкішним салютом», - йдеться у повідомленні.

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