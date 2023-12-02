В аеропорту Мюнхена літак примерз до злітної смуги, відео

Курйозний інцидент стався у німецькому аеропорту.

На півдні Німеччини стався справжній сніжний колапс — громадський транспорт зовсім не ходить, а літаки не літають.

При цьому курйозний випадок стався в аеропорту Мюнхена, де літак буквально вмерз у злітно-посадкову смугу через негоду. Відео з місця інциденту опублікували місцеві жителі у соцмережах.

На відео видно, що біля повітряного судна працюють фахівці, які намагаються повернути літак до нормального положення.

Наразі в аеропорту скасували всі рейси.

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