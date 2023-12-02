В аеропорту Мюнхена літак примерз до злітної смуги, відео

На півдні Німеччини стався справжній сніжний колапс — громадський транспорт зовсім не ходить, а літаки не літають.
При цьому курйозний випадок стався в аеропорту Мюнхена, де літак буквально вмерз у злітно-посадкову смугу через негоду. Відео з місця інциденту опублікували місцеві жителі у соцмережах.
На відео видно, що біля повітряного судна працюють фахівці, які намагаються повернути літак до нормального положення.
Наразі в аеропорту скасували всі рейси.
Die #Klimakrise ist real! Der Abflug nach #Dubai zur #COP28 fällt der Erderwärmung zum Opfer. #München pic.twitter.com/JfNb7FFguu— storymakers (@mz_storymakers) December 2, 2023
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