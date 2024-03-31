У Києві маршрутка з’їхала у кювет та застрягла на дереві: відео

У момент інциденту пасажирів всередині маршрутки не було.

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У неділю, 31 березня, у Солом’янському районі столиці поблизу зупинки «Залізничний масив» у кювет зʼїхала маршрутка, передає «Київ24».

Інцидент стався на вулиці Романа Ратушного.

За попередньою інформацією, водій залишив маршрутку, після чого транспортний засіб здійснив самовільний рух.

У момент інциденту пасажирів всередині не було.

Правоохоронці уже встановлюють всі обставини інциденту.

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