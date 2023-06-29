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Рада поддержала законопроект о безвозмездном проживании во временном жилье для определенных категорий ВПЛ до конца войны

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность проживания во временном жилье для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц до завершения военного положения.

Денис Малюська заявил, что Рада приняла закон, упрощающий эвакуацию тюрем

Верховная Рада приняла закон об адаптации тюремной системы к реалиям войны, - Денис Малюська.

Рада расширила перечень документов для подтверждения пребывания в российском плену

Парламентарии одобрили во втором чтении и целом законопроект, которым предусматривается расширение перечня документов для подтверждения пребывания лица в плену в РФ.

За посредничество в «решении вопросов» в судах грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, согласно которому вводится ответственность за посредничество в «решении вопросов» в судах.

Рада приняла закон о противодействии иммиграции через фиктивные браки

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом закон об обязательной проверке лиц относительно возможной иммиграции в Украину из-за фиктивного брака.

  1. В мире

В Израиле объяснили, почему не могут передать Украине «Железный купол»

14:02, 29 июня 2023
Израиль не согласится на передачу Украине системы противовоздушной обороны «Железный купол», потому что боится, что она может попасть в руки иранцев.
В Израиле объяснили, почему не могут передать Украине «Железный купол»
Фото: Reuters
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Израиль не согласится передать Украине систему противовоздушной обороны «Железный купол» из-за риска попадания ее в руки Ирана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью The Wall Street Journal.

По словам Нетаньяху, Израиль не передаст Украине систему защиты «Железный купол», потому что боится, что она может оказаться у иранцев.

«Тогда миллионы израильтян останутся беззащитными и окажутся под угрозой», – уверяет глава израильского правительства.

Также Нетаньяху сказал, что Израиль не может передать Украине и другое высокотехнологичное вооружение, потому что оно может быть захвачено россиянами на поле боя, а затем передано Ирану.

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