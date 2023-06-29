В Израиле объяснили, почему не могут передать Украине «Железный купол»

Израиль не согласится на передачу Украине системы противовоздушной обороны «Железный купол», потому что боится, что она может попасть в руки иранцев.

Фото: Reuters

Израиль не согласится передать Украине систему противовоздушной обороны «Железный купол» из-за риска попадания ее в руки Ирана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью The Wall Street Journal.

По словам Нетаньяху, Израиль не передаст Украине систему защиты «Железный купол», потому что боится, что она может оказаться у иранцев.

«Тогда миллионы израильтян останутся беззащитными и окажутся под угрозой», – уверяет глава израильского правительства.



Также Нетаньяху сказал, что Израиль не может передать Украине и другое высокотехнологичное вооружение, потому что оно может быть захвачено россиянами на поле боя, а затем передано Ирану.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.