В Ізраїлі пояснили, чому не можуть передати Україні «Залізний купол»

Ізраїль не погодиться на передачу Україні системи протиповітряної оборони «Залізний купол», бо боїться, що вона може потрапити до рук іранців.

Фото: Reuters

Ізраїль не погодиться передати Україні систему протиповітряної оборони «Залізний купол» через ризик потрапляння її до рук Ірану. Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв’ю The Wall Street Journal.

За словами Нетаньягу, Ізраїль не передасть Україні систему захисту «Залізний купол», бо боїться, що вона може опинитися в іранців.

«Тоді мільйони ізраїльтян залишаться беззахисними і опиняться під загрозою», – запевняє глава ізраїльського уряду.

Також Нетаньягу сказав, що Ізраїль не може передати Україні й інше високотехнологічне озброєння, бо воно може бути захоплене росіянами на полі бою, а потім передано Ірану.

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