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  1. В мире

Не «шахедами» единственными: россия, вероятно, получает иранские дроны Mohajer-6, — Воздушные силы

17:38, 2 июля 2023
Сотрудничество Ирана с рф продолжается.
Не «шахедами» единственными: россия, вероятно, получает иранские дроны Mohajer-6, — Воздушные силы
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россия может получить от Ирана не только БпЛА типа Shahed, но и Mohajer-6. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, то, что рф регулярно получает от Ирана ударные БпЛА - не вызывает сомнения. В частности, это подтверждается регулярными перелетами военно-транспортных самолетов из Тегерана в москву. Также фиксируются перевозки по морскому пути Каспийским морем. Речь идет об астраханья и махачкалу, которые без проблем принимают грузы из Ирана.

Он отметил, что вопрос состоит в том, какие объемы Иран готов предоставлять россии и сможет ли страна-оккупант в будущем изготавливать дроны на свои территории, или же на территории других стран.

«В конце концов, сотрудничество Ирана с москвой продолжается, не только Shahed, возможно, и другие типы БПЛА будут доставляться на территорию государства-оккупанта, скажем такие, как Mohajer-6», - отметил Игнат.

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