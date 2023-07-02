Взятка за таможенное оформление гуманитарной помощи для ВСУ без «затруднений»: будут судить госинспектора Одесской таможни

Госинспектор Одесской таможни требовал от представителя благотворительного фонда взятку. За 1200 долларов США он обещал обеспечить беспрепятственное таможенное оформление гуманитарной помощи.

Фото: gp.gov.ua

Госинспектора Одесской таможни будут судить по факту вымогательства и получения 1200 долларов США взятки для себя за влияние на принятие решения госслужащим. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, обвиняемый требовал от представителя благотворительного фонда взятку за влияние на служащего другого таможенного поста. За денежное вознаграждение мужчина обещал убедить своего коллегу не создавать искусственные помехи при таможенном оформлении гуманитарной помощи для украинских защитников.



Свои «услуги» госинспектор оценил от 500 до 700 долларов США за каждый автомобиль с грузом.

При этом представитель фонда должен был заблаговременно сообщать его о времени проезда и перечне груза.

Довести сделку до конца таможеннику не удалось – правоохранители задержали его сразу после получения второй части неправомерных средств.



По ходатайству прокурор обвиняемый отстранен от занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.