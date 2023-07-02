Хабар за митне оформлення гуманітарної допомоги для ЗСУ без «труднощів»: судитимуть держінспектора Одеської митниці

Держінспектора Одеської митниці вимагав від представника благодійного фонду хабар. За 1200 доларів США він обіцяв забезпечити безперешкодне митне оформлення гуманітарної допомоги.

Фото: gp.gov.ua

Держінспектора Одеської митниці судитимуть за фактом вимагання та одержання 1200 доларів США хабаря для себе за вплив на прийняття рішення держслужбовцем. Про це повідомляє Офіс Генеральнгго прокурора.

За даними слідства, обвинувачений вимагав від представника благодійного фонду хабар за вплив на службовця іншого митного посту. За грошову винагороду чоловік обіцяв переконати свого колегу не створювати штучні перешкоди при митному оформленні гуманітарної допомоги для українських захисників.



Свої «послуги» держінспектор оцінив від 500 до 700 доларів США за кожний автомобіль з вантажем. При цьому представник фонду повинен був завчасно повідомляти його про час проїзду та перелік вантажу.

Довести оборудку до кінця митнику не вдалося – правоохоронці затримали його одразу після одержання другої частини неправомірних коштів.



Наразі за клопотанням прокурора обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

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